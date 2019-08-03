Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Sakçı'ya kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada 58.85'lik derecesi ile A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Emre Sakçı'yı kutluyorum. Emre'nin spor hayatında elde ettiği başarıları olimpiyatlarda da sürdüreceğine inanıyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor?, Emre Sakçı'ya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA