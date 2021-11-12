Bakan Kasapoğlu: Cumhur İttifakımızla tüm tuzakları ve oyunları birlikte bozacağız (2)

MANİSA (DHA) - BAKAN KASAPOĞLU MANİSA'DA AÇILIŞLAR YAPTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından geçtiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni binasının açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "Üniversiteler ülkemizin en önemli dinamiklerinden. Bu bağlamda gayretleri ülkemizin geleceği için çok önemli. Bakanlık olarak üniversitelerimizi önemli paydaşlarımızdan olarak görüyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ülkemizin en köklü spor bilimleri fakülteleri arasında yer alıyor. Hatta ilk 3'ten de biridir. Bugün açılışını yaptığımız bu modern tesisler inanıyorum ki hem spor camiamıza hem akademik camiamıza ülkemizin spor yarınlarına çok ciddi katkıları olacak bir çalışma. Başta sayın rektörümüzü, hocalarımızı ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla sporcularımızın, hocalarımızın, antrenörlerimizin bu anlamda geleceğe hazırlanması anlamında bu okullar kritik bir misyon taşıyor. Bu iş birliğini daha da güçlendirerek yarının olimpiyat şampiyonlarını, uluslararası alanda yıldızlarını birlikte yetiştirmeyi umuyoruz" dedi.

Soma Gençlik Merkezi'nin açılışının ardından Bakan Kasapoğlu, yapımı süren Soma Nazım Yavuz Stadı alanı ve ilçeye yapılması planlanan yarı olimpik yüzme havuzu saha alanında incelemelerde bulunduktan sonra Somaspor'u ve Soma Belediyesi'ni ziyaret ederek Manisa programını noktaladı.

Tolga TAHÇI/ MANİSA,