Bakan Kasapoğlu: 720 bin öğrenci yurtlardan faydalanıyor

ANKARA (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 720 bin öğrencinin yurtlardan faydalandığını belirterek, "190'dan 768'e yükselen yurt sayısı var. 182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite var. Her geçen gün artıyor, artmaya da devam edecek. Bir yandan eskiyen yurtlar, modernize edilmesi gereken yurtlar deprem vs. koşullar nedeniyle acilen yeniden yapılması gereken yurtlar bir yandan da bunları yapıyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda basın toplantısı düzenledi. Kasapoğlu, 720 bin öğrencinin yurtlardan faydalandığını, yeni hizmete alınacak yurtlarla birlikte tabloyu daha da yukarılara taşımak istediklerini söyledi. Kasapoğlu, "190'dan 768'e yükselen yurt sayısı var. 182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite var. Her geçen gün artıyor, artmaya da devam edecek. Bir yandan eskiyen yurtlar, modernize edilmesi gereken yurtlar deprem vs. koşullar nedeniyle acilen yeniden yapılması gereken yurtlar bir yandan da bunları yapıyoruz. Bir yandan da ülkemizin her bir köşesinde bu standartlarda yurtlarımız var. Gençlerimiz her şeyin en iyisine layık. Biz hiçbir özveriden kaçınmadan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla bu tabloyu daha yukarılara taşıyacağız. Yeni yatırım programlarımız var. Yeni hizmete alacağımız yurtlar var. Ankara'daki eski yurtları yeniledik. 2 hafta sonra törenle hizmete alacağız. Yeni planladıklarımız, devr aldıklarımız, hizmetini devam ettirdiklerimiz var" dedi.

Bakan Kasapoğlu, burs miktarının 45 liradan 650 liraya geldiğini anımsatarak, "450 binlerden 1,5 milyon kişiye verdiğimiz kredi ve burs sayısı var. Bunların hiçbiri lafla olmuyor. Bunların her biri özveri, çalışma ve bir hizmet anlayışının örneği. İnşallah bu çabayı sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha yukarılara taşımak en büyük amacımız. Gençlerle aramıza girmek isteyenlere, gençleri istismar ederek onların umutlarını çalmak isteyenlere inat müjdeyle, iyilikle, güzellikle inşa etmeye devam edeceğiz. Üretmeye devam edeceğiz. Bu ülkede dikili ağacı, taş üstüne taş koymamış insanlara inat üretmeye devam edeceğiz" dedi.