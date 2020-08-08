Bakan Karaismailoğlu Tavşanlı'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tavşanlı ilçesini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tavşanlı ilçesini ziyaret etti.

Bakanlığı döneminde ilk kez Kütahya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerinin ardından Tavşanlı - Domaniç karayolunda incelemelerde bulundu.

Tavşanlı Ada Mahallesi'nde karşılanan Bakan Karaismailoğlu daha sonra Tavşanlı Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne geçti. Burada, Karaismailoğlu'na Tavşanlı ile ilgili taleplerin yer aldığı dosya ve hediyeler taktim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA