Bakan Karaismailoğlu Tavşanlı'da
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Bakan Karaismailoğlu Tavşanlı'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tavşanlı ilçesini ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu Tavşanlı'da
08.08.2020 19:56 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tavşanlı ilçesini ziyaret etti.

Bakanlığı döneminde ilk kez Kütahya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerinin ardından Tavşanlı - Domaniç karayolunda incelemelerde bulundu.

Tavşanlı Ada Mahallesi'nde karşılanan Bakan Karaismailoğlu daha sonra Tavşanlı Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne geçti. Burada, Karaismailoğlu'na Tavşanlı ile ilgili taleplerin yer aldığı dosya ve hediyeler taktim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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