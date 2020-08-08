Bakan Karaismailoğlu Tavşanlı'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tavşanlı ilçesini ziyaret etti.
08.08.2020 19:56 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:18
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tavşanlı ilçesini ziyaret etti.
Bakanlığı döneminde ilk kez Kütahya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerinin ardından Tavşanlı - Domaniç karayolunda incelemelerde bulundu.
Tavşanlı Ada Mahallesi'nde karşılanan Bakan Karaismailoğlu daha sonra Tavşanlı Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne geçti. Burada, Karaismailoğlu'na Tavşanlı ile ilgili taleplerin yer aldığı dosya ve hediyeler taktim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA