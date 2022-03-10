Türkiye mart ayında kara teslim! İşte Bakan Karaismailoğlu'nun "Sıkıntılı" diye işaret ettiği saat aralığı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye mart ayında kara teslim! İşte Bakan Karaismailoğlu'nun "Sıkıntılı" diye işaret ettiği saat aralığı

AA - Uğur Aslanhan - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye mart ayında kara teslim! İşte Bakan Karaismailoğlu'nun

İstanbul'da beklenen son 35 yılın en yoğun kar yağışı ile ilgili saat veren Bakan Karaismailoğlu, "Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: "(Kar yağışı) Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık"

AA / Uğur Aslanhan - Güncel

Cumartesi, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title