Türkiye mart ayında kara teslim! İşte Bakan Karaismailoğlu'nun "Sıkıntılı" diye işaret ettiği saat aralığı
AA - Uğur Aslanhan - Güncel
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İstanbul'da beklenen son 35 yılın en yoğun kar yağışı ile ilgili saat veren Bakan Karaismailoğlu, "Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu: "(Kar yağışı) Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık"
AA / Uğur Aslanhan - Güncel