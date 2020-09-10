Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil karayolunu hizmete açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil karayolunu hizmete açtı

Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil karayolunu hizmete açtı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İnşallah bu açacağımız yol hem Diyarbakır'ın hem de Eğil'in turizmine, kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır-Ergani...

Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil karayolunu hizmete açtı
10.09.2020 20:08 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:08

Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil karayolunu hizmete açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"İnşallah bu açacağımız yol hem Diyarbakır'ın hem de Eğil'in turizmine, kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır"

DİYARBAKIR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır-Ergani yolu Devegeçidi köprüsü inşaatında incelemelerde bulunarak, yeni Eğil yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Diyarbakır-Eğil kara yolunda incelemede bulundu. Daha sonra yapımı tamamlanan Diyarbakır-Eğil karayoluna geçen Bakan Karaismailoğlu, yolun açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, Eğil'in Diyarbakır'ın önemli kültür ve turizm bölgesi ile peygamberler yurdu olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah bu açacağımız yol, hem Diyarbakır'ın hem de Eğil'in turizmine, kültürüne katkılar sağlayacaktır. İnşallah bunun sonucunda ticareti ve ekonomisi istihdamı artacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Açılışın ardından Eğil'e geçen Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Eğil Peygamber Türbelerini ziyaret etti.

Açılışa Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, AK Pardi Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Tayanç Ayaydın
Spor Can Bartu Tamer Tuna Gökhan Töre Eddie Newton Nihat Özdemir
Daha Fazla Türk Sabah Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil karayolunu hizmete açtı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 20:12:29. #1.15#
title