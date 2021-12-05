SİİRT (Habermetre) - BAKAN GÜL, SİİRT ADLİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Siirt Adliyesini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e giden Adalet Bakanı Gül, adliyede yargı mensubu ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut'u makamında ziyaret eden Bakan Gül, hakim ve cumhuriyet savcılarıyla görüştü. Adliye personeliyle de bir araya gelen Bakan Gül, ziyaret sonunda çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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