ERZURUM (Habermetre) - BAKAN GÜL, ERZURUM'DA DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da 5, 1 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a giden Adalet Bakanı Gül, helikopterle depremde zarar gören merkez Köprüköy ilçesindeki Topçu Mahallesi ve Duatepe Mahallesi'ne giderek, hasara uğrayan bölgeleri inceledi vatandaş ile bir araya geldi.

Bölgede yaşayan afetzede vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Gül, bölgenin sorun ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yörede oluşan hasarları ve yıkılan binaları yerinde inceleyen Adalet Bakanı Gül, depremin ilk dakikasından itibaren devletin tüm birimlerinin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ifade etti.

ZARARLARIN HEPSİ EN KISA ZAMANDA GİDERİLECEK

Vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamları iletti.

Depremden sonra tüm hasarların tespit edildiği bilgisini paylaşan Bakan Gül, "Az önce bir araya geldiğimiz vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim. Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde görmek üzere burayı ziyaret ettik. Sabaha kadar tüm ekiplerimiz canla başla çalıştılar. Çadırlar kuruldu, hasarlar tespit edildi. Zararların hepsi en kısa zamanda giderilecektir, çok şükür bir can kaybı yok. Bir vatandaşımız gözlem altında ve durumu iyi. " dedi.

Bakan Gül, hayvancılık bölgesindeki ahırların zarar görmesi nedeniyle hayvanlar için çadır kurulacağını anlatarak, endişe edilecek bir durumun olmadığını ve ekiplerin hasar tespitinin bugün netleşeceğini sözlerine ekledi.

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