Bakan Gül: "Akın İpek'in Bağımsız Türk Yargısına İade Edilmesini İstiyoruz"

Bakan Gül: "Akın İpek'in bağımsız Türk yargısına iade edilmesini istiyoruz"

"(Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere soruşturma) Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar"

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gazetecilerin sorularını yanıtladı.