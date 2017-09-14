Bakan Fakıbaba, Hatun Tuğluk'un Cenazesinde Yaşanan Olayı Kınadı

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Ankara'da hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinin defni sırasında yaşanan olayı kınadığını belirterek, "Gerçekten üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Bu olayı nefretle kınıyorum. Provokasyon olduğuna inanıyorum" dedi.



Tarım ve İnşaat Fuarı'nın açılışına katılmak üzere Batman'a gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Ak Parti il teşkilatı ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Ankara'da hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinin defni sırasında yaşanan olayla ilgili sorunu yanıtlayan Bakan Fakıbaba, "Gerçekten üzgünüm. Allah rahmet etsin. Bu olayı nefretle kınıyorum. Provokasyon olduğuna inanıyorum. Zaten güvenlik güçlerimiz bu konuda gereğini yapacaktır. Biz 80 milyonluk bir aileyiz. Bu, doğru bir olay değildir" dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile birlikte Tarım ve İnşaat Fuarı'nın açılışına katıldı. İki bakana, Milletvekili Ataullah Hamidi, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ve diğer yöneticiler de eşlik etti.



Sıcak havaya karşın binlerce kişi, Batman'da ilk kez açılan Tarım ve İnşaat Fuarı alanına aktı. Açılışta renkli görüntüler oluştu. Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerden de birçok gıda ve mobilya sektöründe hizmet veren firmaların katıldığı fuar, 8 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlendi. Fuardaki standlarda Sason balından, Trabzon süt ürünlerine, Batman'daki gıda ürünlerinden mobilyaya kadar birçok ürün yer aldı. Fuarın 15 bin metrekarelik alanında ise üreticiler için onlarca traktör, biçerdöver ve su motorları tanıtıldı. Resmi açılıştan önce ziyaretçilere açılan fuarın açılışı ise hava sıcaklığı nedeniyle 17.00'den sonra yapıldı.



Açılışta konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, sektörel fuarları önemsediklerini belirterek, "Bu fuarlar sürekli yapıldığında yarar sağlar. İnşaat fuarlarında Türkiye, dünyada önemli yer edindi. Dünya mobilya ihracatı 2012 yılında 167 Milyar dolar düzeyindeyken, 2016'da 171.4 milyar dolara yükseldi. Türkiye'ye 2002'de 291 milyon dolarlık bir mobilya ihracatı gerçekleştirmekteydi. 2016'da ise ihracat neredeyse 8 katına çıkarak 2.2 milyar dolar seviyesine çıkmış bulunmaktadır" diye konuştu.



Bakan Fakıbaba ise zengin topraklarda fakirliği yaşadıklarını belirterek, "Batman'da işsizlik yüzde 20'lerde. Bunun için çok çalışmamız lazım. Yolumuz uzun. Batman, benden lisanslı depoculuk talebinde bulundu, hemen yerine getireceğiz. Fuarın hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından bakanlar, standları dolaşıp bazı stand görevlileriyle sohbet etti.



- Batman