Bakan Ersoy, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'yı anma konserinde konuştu
AA, Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Online bağlantı ile müzenin açılışı İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'yı anma konserinde konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Online bağlantı ile müzenin açılışı İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'yı anma konserinde konuştu.