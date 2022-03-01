Bakan Ersoy, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'yı anma konserinde konuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Ersoy, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'yı anma konserinde konuştu

AA, Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
 - Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Online bağlantı ile müzenin açılışı İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'yı anma konserinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Online bağlantı ile müzenin açılışı İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'yı anma konserinde konuştu.

Bakan Ersoy, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'yı anma konserinde konuştu

Bakan Ersoy, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'yı anma konserinde konuştu

Bakan Ersoy, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'yı anma konserinde konuştu

AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy, Alaeddin Yavaşça, AKM, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title