Son dakika haber... Bakan Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti
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Son dakika haber... Bakan Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberler... Bakan Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hacı Bektaş Veli Müzesini gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aslanlı Çeşmeden su içti.

Bakan Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti

NEVŞEHİR - Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hacı Bektaş Veli Müzesini gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aslanlı Çeşmeden su içti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. Yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret etti. Burada müze hakkında yetkililerden bilgiler alan Bakan Ersoy, ziyaretçilerle de bir süre sohbet etti.

Ersoy, müze içerisinde bulunan Aslanlı Çeşme'den de su içti.

Son dakika haber... Bakan Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti
Son dakika haber... Bakan Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti
Son dakika haber... Bakan Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti
Son dakika haber... Bakan Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti
Son dakika haber... Bakan Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti
Son dakika haber... Bakan Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

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