Bakan Ersoy, "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"ne katıldı
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Bakan Ersoy, "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"ne katıldı

Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay - Haberler | Kültür Sanat

Müzik dinletisi Bazı katılımcıların konuşmaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"ne katıldı.

Müzik dinletisi

Bazı katılımcıların konuşmaları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"ne katıldı.

Bakan Ersoy, 'Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği'ne katıldı
Bakan Ersoy, 'Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği'ne katıldı
Bakan Ersoy, 'Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği'ne katıldı
Bakan Ersoy, 'Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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Bakan Ersoy, "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"ne katıldı - Haberler
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