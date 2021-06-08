Bakan Ersoy, "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"ne katıldı
Müzik dinletisi Bazı katılımcıların konuşmaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"ne katıldı.
Müzik dinletisi
Bazı katılımcıların konuşmaları
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"ne katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay