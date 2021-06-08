Bakan Ersoy, "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"ne katıldı

Müzik dinletisi Bazı katılımcıların konuşmaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği"ne katıldı.