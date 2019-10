24.10.2019 16:39

Bakan Ersoy'a sürpriz doğum günü hediyesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın imzaladığı işbirliği protokolünde kazanan tutuklu ve hükümlüler olacak

Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler kaybettikleri zamanı okuyarak değerlendirecek"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların, okuma alışkanlığı kazanmaları ve kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri için işbirliği protokolü imzaladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kitap sevgisini ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara aşılamak ve onlara yeni ufuklar açmak üzere iş birliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ankara Ulus'taki tarihi taş binasında imzalanan protokolle ceza infaz kurumlarının kitapların büyülü dünyasına ulaşması sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün imzalayacağı protokol çerçevesinde hükümlü ve tutuklularca talep edilecek kitapların en yakın kütüphanelerden temin edilerek, onlara ulaşması sağlanacak.

"Ceza evinde kalan hükümlülerin kitaplardan yoğun bir şekilde faydalanmasını sağlıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, imzalanan işbirliği protokolünün kütüphanelerin etkin kullanımında önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, "Kütüphanelerimizin etkin kullanımı için birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bu manada Adalet Bakanlığımızın bizden talep ettiği bu proje çok faydalı ve ihtiyaç duyulan bir projeydi. Projenin amacı; Ceza infaz kurumlarında kalan hükümlülerin kütüphanelerden, kitaplardan daha etkili ve yoğun bir şekilde faydalanmasını amaçlayan bir çalışma. Bu bağlamda ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere teknik destek veriyoruz. Onların kütüphanelerinin eksiklikleri varsa bizim uzman personelimiz tarafından ziyaret edilip, tamamlanacak. Daha sonra yine Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve kurumları tarafından yayınlanan yayımların ücretsiz olarak eksik görülen kısımlarda ceza kurumlarımızın kütüphanelerine ücretsiz temini sağlanacak. Daha da önemlisi hem Adalet Bakanlığımızın teknik personeli hem de bizim bakanlığımızın teknik personelinin denetiminden geçmiş, olurunu almış kitaplar her 15 günde bir; il ve ilçelerdeki kütüphanelerimiz tarafından tedarik edilecek. Hem teslimatı yapılacak hem de okunduktan sonra geri teslim işlemleri de bakanlığımız tarafından yapılacak. Ceza evinde kalan hükümlülerin kitaplardan yoğun bir şekilde faydalanmasını sağlıyoruz. Onların daha faydalı bireyler olması açısından kapalı kaldıkları zaman içerisinde; fikirlerinin, zihinlerinin, dünyaya bakışının daha da gelişmesini sağlamak amacındayız. Her şeyden önce bizim açımızdan kütüphanelerimizin etkin kullanılması için önemli. İnsana, her türlü bireyimize en hızlı ve en doğru şekilde ulaştırılması için önemli" dedi.

"İnsan cezaevinde de olsa insandır"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilk defa bir protokol imzaladığını belirterek, "Adalet Bakanlığı olarak birçok protokol yaptık ama bugün çok anlamlı bir protokolle karşınızdayız. Kültür Bakanlığı'yla da ilk defa Adalet Bakanlığı'nın protokolü söz konusu. Esas itibariyle infaz sisteminin amacı; suçluyu cezasını çekerek topluma kazandırmaktır. Yani bu infaz gerçekleşiyorsa, gerçekten infaz amacına ulaşmıştır. Toplumu suça karşı korumak, topluma entegre etmek temel amaçlardan birisi. İnsan cezaevinde de olsa insandır, onun bu insani yönlerini unutmadan devletin yanında olduğunu her an hissetmesi çok önemli ve anlamlıdır. Cezaevinde eğitim, öğretim yönüyle de ilgili tüm tutuklu ve hükümlülere her türlü kolaylık sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

"2018 yılında tutuklu ve hükümlüler tarafından 1 milyon 575 bin 761 kitap okundu"

Kitap okumanın öneminden bahseden Gül, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan bireylerin 2018 yılı içerisinde okuduğu kitap sayısının bilgisini verdi. Gül, "2018-2019 yılında okuma yazma kurslarına 9 bin 186 hükümlü ve tutuklu katılmıştır. Bu yıla kadar yaklaşık 10 bin kişi okuma yazma öğrenmiştir cezaevlerinde. Meslek edindirmeye yönelik kurslarımız da büyük bir başarıyla devam etmektedir. Toplam 79 bin 220 kişi meslek edindirme çalışmalarına katılmıştır. Bu da infazdan sonra bir meslek sahibi olarak topluma kazandırma adına çok önemli bir gelişmedir. Her ceza infaz kurumunda kütüphane oluşturmaya gayret edilmiş bu yayınlara erişim sağlanmıştır. 2018 yılı içinde tutuklu ve hükümlüler tarafından cezaevlerindeki kütüphanelerden istifade edilen sayı 1 milyon 575 bin 761'dir. Bu kadar kitap tutuklu ve hükümlüler tarafından alınmış, okunmuş ve geri iade edilmiştir. 2019 yılında ise son gelinen rakam itibariyle cezaevlerindeki kitap sayısı 1 milyonu aşmıştır. Bugün imzalayacağımız protokolle Kültür Bakanlığı bünyesindeki il ve ilçelerdeki kütüphanelerden tutuklu ve hükümlüler istifade edebilecek. Böylece 41 milyon kitaba ulaşabilecek. Tüm bu çalışmalar; yaşam hakkı, eğitim hakkı, savunma hakkı gibi kültür de haktır anlayışıyla yapıyoruz. Kültür ve eğitimi en merkeze alacak şekilde bir çalışmayı bu protokolle gündemimize almış durumdayız. Kitap en iyi dosttur. İnsan herkesten hayal kırıklığıyla ayrılabilir ama kitap dostu olmak, en güzel dostluktur" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bugün doğduğunu hatırlatarak, doğum gününü kutladı.Bakan Ersoy'a Bakan Gül tarafından bir de doğum günü hediyesi verildi.

Kaynak: İHA