Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti

26.11.2019 00:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 00:17

Türkiye'de bulunan ve yabancı uyruklu bir kişi tarafından yurt dışına çıkarılmak istenen Tang Hanedanlığı devrine ait fresk ile Sui Hanedanlığı devrine ait figürün, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu kişi tarafından bakanlığa teslim edilen iki tarihi eser, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen törenle Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'ye teslim edildi.

Tarihi eserlerin teslim töreninde konuşan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarının, geçmişi aydınlatan ve bilim hayatına katkıları olan büyük eserler olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, bu eserlerin bilimsel ve sanatsal açıdan tüm insanlığın ortak değerleri olarak düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

"YAPILAN İNCELEMEDE ÇİN KÜLTÜRÜNE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Ersoy, Fethiye Müzesi'ne başvuruda bulunan yabancı uyruklu kişinin, iki kültür varlığını getirip, bunların vefat etmeden önce, Fethiye'de yaşayan annesine ait olduğunu ve diğer eşyalar ile birlikte kendi ülkesine götürme istediğinde bulunduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Yapılan incelemede söz konusu eserlerin, Çin kültürüne ait olduğuna ilişkin oluşan kanaatimiz sonucunda, kültür varlığı talanından çok muzdarip olmuş bir ülke olmanın sorumluluğu ile Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerine, eserlerin fotoğrafları iletilerek, bunların yasal olarak edinilmesinin mümkün olup olmadığı sorulmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileri eserlerden biri olan freskin, milattan sonra 618-907 yılları arasında varlık göstermiş olan Tang Hanedanlığı'na, heykelciğin ise milattan sonra 557-618 yılları arasında hüküm sürmüş olan Suı Hanedanlığı'na ait olduğu bilgisini, bilimsel raporlarla ülkemize sunmuşlardır. Bunun üzerine bakanlığımızca eseri elinde bulunduran kişi ile irtibata geçilerek, konu ulusal ve uluslararası boyutu açıklanmış ve bu eserlerin Çin Halk Cumhuriyeti'ne teslim edilmesi için bakanlığımıza emanet edilmesi önerilmiştir. İsminin gizli kalmasını isteyen bu kişinin, sürecin başından sonuna dek hep iyi niyetle hareket ettiğini, hiç bir ülkenin kültür varlığının yağmalanmasına vesile olmak istemediğini ve arabuluculuk girişimimiz üzerine eserleri gönüllülük esasına dayanarak, Çin Halk Cumhuriyeti'ne devretmeyi kabul ettiğini, paylaşmak isterim."

Büyükelçi Deng Li ise, Türkiye'nin gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.

Kaynak: DHA