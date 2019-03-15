Bakan Dönmez: Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Nefretle Kınıyoruz (4)

MİLLET KIRAATHANESİNE GİTTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa'daki temasları kapsamında Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde Millet Kıraathanesi'nde halkla buluştu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Dönmez, İstanbul'a gitmek üzere Bursa'dan ayrıldı.

Enver Fatih TIKIR-Muammer İRTEM/BURSA,

Kaynak: DHA