24.10.2019 13:57

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tam bağımsızlığı ve güçlü yarınları için Ar-Ge hayati bir basamak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi'ne katıldı

İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen 4. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Bakan Dönmez, "Türkiye'nin tam bağımsızlığı ve güçlü yarınları için Ar-Ge hayati bir basamak. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı dünyanın haksız karşı çıkışlarına, ambargolarına, yaptırım tehditlerine karşı başarıyla yürütüldüyse eğer bunda yerli teknolojinin çok büyük bir payı var" dedi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi'ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda firma temsilcisi ve ziyaretçiler katıldı. AR-GE ve İnovasyon odaklı bir dönemi başlattıklarını belirterek zirvedeki konuşmasına başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün Doğu Akdeniz'deki petrol aramalarımızda yaşadıklarımızı da görüyorsunuz. Denizlerde petrol arama bir know-how, bilgi ve birikim gerektiriyor. Bu bilgi ve birikimi çok daha ileri noktalara götürmemiz gerekiyor. Yerli kömürümüzü gerek sıvı yakıtlara, gerek gazlaştırma ile yakılabilir temiz gazlara, gerekse de temiz kömür teknolojilerine çevirmek için hepinizin bilgi, birikim ve emeğine ihtiyacımız var. Başka bir örnek de bor cevherinden vermek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ilan ettiğimiz Yeni Bor Stratejisi ile borda ar-ge ve inovasyon odaklı bir dönemi başlattık. Yarın temelini atacağımız bor karbür tesisimiz borun nitelikli uç ürüne dönüşmesi için ortaya koyduğumuz hedefin en önemli ayağını oluşturuyor. Bor karbür ham maddesinden savunma, nükleer, metalürji, makine sanayilerinde kullanılmak üzere üretilecek ileri teknoloji ürünü seramiklerle rafine bor ürünlerinden yaklaşık 200 kat, ham maddeden yaklaşık 2.000 kat daha büyük katma değer meydana getireceğiz" diye konuştu.

Bandırma'da inşa edilecek Bor Karbür Tesisiyle savunma sanayine büyük destek verileceğini hatırlatan Bakan Dönmez, "Savunma sanayimize büyük destek verecek bu tesisimiz. Çelik zırh, koruyucu yelek, helikopterler, tanklar gibi yüksek sertlik gerektiren ve mukavemet/yoğunluk oranının önemli olduğu askeri ekipmanların üretiminde artık yerli bor karbürü kullanacağız. Ayrıca, nükleer uygulamalarda nötron tutucu, yüzeylerin parlatılmasında aşındırıcı, karbon içeren ateş tuğlası üretiminde antioksidan olarak da farklı alanlarda da kullanımını yaygınlaştıracağız. Az önce örneğini verdiğim savunma sanayi yerli teknolojinin geliştirilmesinin bizler için hayal olmadığını gösterdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı dünyanın haksız karşı çıkışlarına, ambargolarına, yaptırım tehditlerine karşı başarıyla yürütüldüyse eğer bunda yerli teknolojinin çok büyük bir payı var" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tam bağımsızlığı ve güçlü yarınlarında Ar-Ge'nin hayati bir basamak olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, "Enerji sektörü de yerli teknoloji, ar-ge ve inovasyon konusunda benzer bir başarı hikayesini yazacak tüm enstrümanlara sahip. Nitelikli insan kaynağı, gelişmiş pazar, istikrarlı büyüme. Enerjide sadece geçiş ülkesi olmak bize yetmez. Enerji teknolojilerinin üretildiği ve ihraç edildiği bir ekosistemle ancak bu jeopolitik güç bir üstünlüğe dönüşebilir. Yenilenebilir enerjide, kömür teknolojilerinde, nükleer enerjide, borda, hidrokarbon arama ve üretiminde, elektrik altyapısının dijitalleştirilmesinde yerli teknolojinin geliştirilmesi adına önemli adımlar attık. Türkiye'nin tam bağımsızlığı ve güçlü yarınları stratejik sektörlerin gelişmesinde yatıyor. Ar-Ge bu noktada hayati bir basamak. Türkiye her sektörde, her alanda bilgi toplumu olma yolunda azımsanamayacak bir mesafe kat etti. Şimdi daha fazlasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

4. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sergi alanında bulunan firmaları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA