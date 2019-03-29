Bakan Dönmez: "Sandıkları Patlatacağız, Bunlar da Cevabını Almış Olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bizi tekrar bölmek, parçalamak suretiyle buradan atmak, uzaklaştırmak istiyorlar. Rabbim bunlara fırsat vermeyecek. Özellikle bu seçim, bunlara verilecek en etkili cevap. Sandıkları patlatacağız, bunlar da cevabını almış olacak." dedi.

Dönmez, Bilecik'in Vezirhan beldesinde Kayabeli Mahalle Konağı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gösterdiği gelişimin bazı mihrakları rahatsız ettiğini söyledi.

Eskiden Türkiye'nin, yurt dışından birilerinin talimat verdiği, canı sıkılınca tokatladığı, paraya sıkışınca bir miktar borç verdiği bir ülke konumunda olduğunu belirten Dönmez, "Şimdi onlardan borç da emir de almıyoruz ama bunun, onurluca, özgür yaşamanın bir bedeli var. Bugün oynanan oyunlar, bunu bize açıkça gösteriyor." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin dik duracağını, eğilmeyeceğini, gerekirse bir miktar sıkıntı çekeceğini, aç kalacağını ama özgürlüğünü kimseye emanet etmeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, bereketli topraklar. Buradan çıkan ecdadımız, üç kıta, yedi iklime adalet, barış ve huzur götürmüş. Şimdi tekrar ana yurdumuza geri dönmüşüz. Bizi tekrar bölmek, parçalamak suretiyle buradan atmak, uzaklaştırmak istiyorlar. Rabbim bunlara fırsat vermeyecek. Özellikle bu seçim, bunlara verilecek en etkili cevap. Sandıkları patlatacağız, bunlar da cevabını almış olacak."

Doğal gaz müjdesi

Dönmez, ülkenin enerjisiz, karanlık ve soğuk kalmaması için çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Vezirhan'da Kemal kardeşimizin tanıtım kampanyasına destek vermiştik. Orada Kemal kardeşimiz de birçok Vezirhanlı hemşehrimiz de dedi ki 'Vezirhan olarak, biz mutluyuz, doğal gazımız var ama Kayalar köyü hasretle gaz gözlüyor.' Biliyorsunuz, burada bir demir yolu projesi var. O demir yolunun altından, üstünden geçmek, o kadar kolay değil. Enerji nakil hatlarının geçişinin belli kaideleri, kuralları ve izinleri var. Gaz dağıtım şirketi yetkilisi Alper Bey'e, 'Hemşehrilerimiz bizden böyle bir şey istiyor. Şartları sonuna kadar zorlayacağız ve gazı götüreceğiz.' dedim. Çalıştılar, geldiler ve 'Biz götürmeye hazırız ama bu demir yolu geçişinde zorlanıyoruz.' dediler. Tamam, bana bağlayın demir yolu genel müdürünü.' dedim. Geçen hafta aradık, sağ olsun o da ekibini gönderdi."

Demir yolundan enerji nakil hattı geçişi için müsaade alındığını anlatan Dönmez, "Artık doğal gazı size getirmek için önümüzde bir engel kalmadı. Bu kış hemşehrilerimiz temiz ve konforlu yakıttan istifade edebilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA