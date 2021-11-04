Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

"DOĞU AKDENİZ'DE GERİ ADIM YOK"

Konuşmasında, "Doğu Akdeniz'de herhangi bir geri adım söz konusu değil" ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu büyükelçilerle ilgili krize de değindi. Çavuşoğlu sorunun, büyükelçiler geri adım attığı için çözüldüğünü belirtti.

Öte yandan Suriyeli mültecilerle de ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, 470 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü söyledi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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