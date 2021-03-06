Bakan Çavuşoğlu Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti
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Bakan Çavuşoğlu Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti

06.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:03
Bakan Çavuşoğlu Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkmenistan'da Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkmenistan'da Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretinin ilk durağı Türkmenistan'da programına başladı. Bakan Çavuşoğlu, başkent Aşkabat'ta bulunan Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta çelenk bırakılırken, Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu, Türkmenistan'daki temaslarının ardından Özbekistan ve Kırgızistan'ı ziyaret edecek. - AŞKABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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