Bakan Çavuşoğlu, Senir dönüşünde yeni başladığına tanık olduğu yangının söndürme çalışmalarını takip etti

Antalya yolunda başlayan yangına müdahale edilmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışmaları takip etmesi, yetkililerden bilgi alması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkii çıkışında, Antalya yolunda yeni başladığına tanık olduğu...