Bakan Çavuşoğlu, Senir dönüşünde yeni başladığına tanık olduğu yangının söndürme çalışmalarını takip etti
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Bakan Çavuşoğlu, Senir dönüşünde yeni başladığına tanık olduğu yangının söndürme çalışmalarını takip etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya yolunda başlayan yangına müdahale edilmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışmaları takip etmesi, yetkililerden bilgi alması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkii çıkışında, Antalya yolunda yeni başladığına tanık olduğu...

Antalya yolunda başlayan yangına müdahale edilmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışmaları takip etmesi, yetkililerden bilgi alması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkii çıkışında, Antalya yolunda yeni başladığına tanık olduğu orman yangınının söndürme çalışmalarını takip etti, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, Senir dönüşünde yeni başladığına tanık olduğu yangının söndürme çalışmalarını takip etti
Bakan Çavuşoğlu, Senir dönüşünde yeni başladığına tanık olduğu yangının söndürme çalışmalarını takip etti
Bakan Çavuşoğlu, Senir dönüşünde yeni başladığına tanık olduğu yangının söndürme çalışmalarını takip etti
Bakan Çavuşoğlu, Senir dönüşünde yeni başladığına tanık olduğu yangının söndürme çalışmalarını takip etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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