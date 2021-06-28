Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Baïpo-Temon'la görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Baïpo-Temon'la görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Baïpo-Temon'la görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baïpo-Temon'la görüştü.

İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baïpo-Temon'la görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baïpo-Temon'la görüşmemizde kendilerine her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade ettik" ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Baïpo-Temon'la görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Emre Kocadağ Yiğit Şardan Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Baïpo-Temon'la görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 17:32:28. #1.15#

title