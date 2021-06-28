Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Baïpo-Temon'la görüştü

İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baïpo-Temon'la görüştü.

İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baïpo-Temon'la görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baïpo-Temon'la görüşmemizde kendilerine her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı