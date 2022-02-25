Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'daki Türklerle ilgili açıklama: Tahliyelerine başladık - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'daki Türklerle ilgili açıklama: Tahliyelerine başladık

Haberler.com, Emre İliksiz - Güncel
 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyelerini başlandığını duyurdu. Çavuşoğlu, "Çatışma öncesi 20 bin vatandaşımız vardı, şimdi 15-16 bin vatandaşımız var" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından başlayan savaş ikinci gününe girdi. Ukrayna'nın dört bir yanında bombalar patladı, füze saldırıları gerçekleştirildi. Ülkede mahsur çok sayıda Türk'ün ise ne zaman tahliye edileceği merak ediliyordu.

"TAHLİYELER BAŞLADI"

Dün yaptığı açıklamada vatandaşlara gerekli desteğin verileceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında konuya dair açıklamalarda bulundu. Ülkede 16 bin Türk vatandaşının olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, tahliyelere başlandığını ifade ederek "Yarından itibaren tahliyelerimize hız vereceğiz" dedi.

ÜLKEDE 15-16 BİN TÜRK VATANDAŞI BULUNUYOR"

Tahliye için 2 bin 500 vatandaşın başvuru yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, "Çatışma öncesi 20 bin vatandaşımız vardı, şimdi 15-16 bin vatandaşımız var" ifadelerini kullandı.

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Kerem Erdur:

Bence Türkleri hiç cagirmayalim silahları Türklere verin nasıl çin sarayında 40 kişi Ukrayna'da 15 bin kişi Ruslar ve sözde müslüman Çeçenler gerçek ordu görsün

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title