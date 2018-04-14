Bakan Çavuşoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Ahmet Özel ve Ailesine Taziye Ziyareti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin avukatlığını yapan Ahmet Özel’e babasının vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin avukatlığını yapan Ahmet Özel'e babasının vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti Antalya milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Öz ve AK Parti ilçe yönetimiyle birlikte Avukat Ahmet Özel'in Manavgat Yayla Mahallesi'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, Özel ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Taziye ziyareti AK Parti Milletvekili Mustafa Köse'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son buldu. - ANTALYA