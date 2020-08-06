Bakan Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı ile Libya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile birlikte bugün Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile birlikte bugün Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sözkonusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi. - ANKARA Kaynak: İHA