Bakan Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid ile görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid ile görüştü

AA, Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ve İslami İşler Bakanı Ahmed Zahir ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ve İslami İşler Bakanı Ahmed Zahir ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye'den dost ve kardeş Maldivler'e Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid, Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah ile İslami İşler Bakanı Zahir ile bir araya geldiğini belirtti.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

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