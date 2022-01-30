Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Resmi ziyareti kapsamında Maldivler'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile görüştü.
Resmi ziyareti kapsamında Maldivler'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile görüştü.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile görüştük. Turizm, inşaat, altyapı ve balıkçılık alanlarında işbirliğimizi ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı.