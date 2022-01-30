Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü

Resmi ziyareti kapsamında Maldivler'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile görüştü.

Resmi ziyareti kapsamında Maldivler'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile görüştük. Turizm, inşaat, altyapı ve balıkçılık alanlarında işbirliğimizi ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Maldiv, Dünya, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title