Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi
AA - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Çavuşoğlu'nun, Maldivler Cumhurbaşkanı Salih ile görüşmesinden detaylar MALE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Maldivler Cumhurbaşkanı İbrahim Muhammed Salih tarafından kabul edildi.
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması
Çavuşoğlu'nun, Maldivler Cumhurbaşkanı Salih ile görüşmesinden detaylar MALE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Maldivler Cumhurbaşkanı İbrahim Muhammed Salih tarafından kabul edildi.