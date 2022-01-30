Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi

AA - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Çavuşoğlu'nun, Maldivler Cumhurbaşkanı Salih ile görüşmesinden detaylar MALE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Maldivler Cumhurbaşkanı İbrahim Muhammed Salih tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması

Çavuşoğlu'nun, Maldivler Cumhurbaşkanı Salih ile görüşmesinden detaylar MALE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Maldivler Cumhurbaşkanı İbrahim Muhammed Salih tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi

Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi

Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi

AA - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Muhammed Salih, cumhurbaşkanı, Maldiv, Güncel, Haber

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