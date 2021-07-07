Bakan Çavuşoğlu, Litvanyalı mevkidaşı Landsbergis ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Litvanyalı mevkidaşı Landsbergis ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Litvanyalı mevkidaşı Landsbergis ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Estonyalı mevkidaşı Eva-Maria Liimets ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüşmesinin ardından Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve işbirliği konuları ele alındı.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkili işbirliğimizi görüştüğüm Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis'e düzenledikleri 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı. - VILNIUS

Bakan Çavuşoğlu, Litvanyalı mevkidaşı Landsbergis ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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