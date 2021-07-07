Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Liimets ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Liimets ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Liimets ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı ziyaretlerle güçlendirmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun Litvanya'daki temaslarını tamamlamasının ardından Finlandiya'ya geçmesi bekleniyor.

-İHA-

Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Liimets ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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