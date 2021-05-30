Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Trakya'da Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki kabrini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Trakya'da Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki kabrini ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında, "Türk Azınlığının hakları için son nefesine kadar mücadele etmiş dava adamı merhum Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki kabrini ziyaret ettik. Sadık Ahmet'in davasına sahip çıkan tüm soydaşlarımıza selam olsun" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti
Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti
Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı İlker Kaleli Demet Özdemir
Spor Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Sadık Ahmet'in kabrini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 18:14:32. #1.15#

title