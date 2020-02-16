Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

16.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:26
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'da ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili görüşmeleri kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. - MÜNİH

Kaynak: İHA
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