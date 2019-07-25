Bakan Berat Albayrak: " Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar...
Bakan Berat Albayrak: " Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğunu bugün ben bir kez daha şahit oldum" -" Çok güzel ve hayırlı bir gün" -"Hakan kardeşimiz sağ salim ülkesine geldi, güzel...
Bakan Berat Albayrak:"Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğunu bugün ben bir kez daha şahit oldum"
-" Çok güzel ve hayırlı bir gün"
-"Hakan kardeşimiz sağ salim ülkesine geldi, güzel bir tatil yapacak, dinlenecek"
Kaynak: İHA
Adana'da 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen metil alkol operasyonunda 3 ton etil alkol ele geçirildi
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00:23 Bakan Berat Albayrak: " Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar...