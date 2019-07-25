Bakan Berat Albayrak:"Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel, güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğunu bugün ben bir kez daha şahit oldum"

-" Çok güzel ve hayırlı bir gün"

-"Hakan kardeşimiz sağ salim ülkesine geldi, güzel bir tatil yapacak, dinlenecek"

Kaynak: İHA