Bakan Arslan Yeni Sistem Hem Ülkemiz Hem Mağdurlar İçin Çok Çok Önemli

Bakan Arslan Yeni sistem hem ülkemiz hem mağdurlar için çok çok önemli

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hem ülkemiz hem de dünyada hamilik yaptığımız mazlumlar ve mağdurlar için yeni yönetim sistemi çok çok önemli dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mecliste milletvekili kaydını yaptırdı. Arslan, kayıt sonrasında basın mensupları ve Meclis personeline Kars kaşarı ve lavaş ikram etti. Seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını dileyen Ahmet Arslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı olması hasebiyle, öncelikle kendilerine hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Zira, yeni yönetim şekli itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız ve kuracakları hükümet, bugünden sonra yürütme tarafında tek başlılık çerçevesinde çok daha hızlı, seri hareket edebilecek ve uygulamaları yapabilecek. Hem ülkemiz hem de dünyada hamilik yaptığımız mazlumlar ve mağdurlar için yeni yönetim sistemi çok çok önemli. Çok güçlü bir şekilde ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destek ve dünyaya verdikleri mesaj nedeniyle milletimize teşekkür ediyoruz. Meclis bu dönem yasama olarak çok daha aktif olacak. Yasa tekliflerini kendileri hazırlayıp kendileri onaylayacakları için milletvekillerinin pozisyonu çok daha önemli olacak diye konuştu.