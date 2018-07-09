Bakan Arslan, Kaza Yerinde İncelemelere Devam Ediyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bakan Arslan'ın Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile kaza yerinde incelemelerini sürdürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop kaza yerinde incelemelerini sürdürmektedirler. Kaza sahasında çalışmalar ve işlemler deva etmekte olup, devrilen vagonların kaldırılması için bir adet 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma/ yardım araç gereçleri kaza yerine ulaştırılmıştır" denildi.

Açıklamada, yaralı yakınlarının Sağlık Bakanlığına bağlı Bilgi İletişim Merkezi (SABİM)'in 184 no'lu telefonunu arayarak yaralılar hakkında bilgi alabilecekleri ifade edildi. - ANKARA