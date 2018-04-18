Bakan Arslan'ın Acı Günü
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yeğeni Burcu Arslan (23) vefat etti.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yeğeni Burcu Arslan (23) vefat etti.
Bakan Arslan'ın kız kardeşinin kızı Burcu Arslan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kentin Kağızman ilçesi Bulanık köyündeki evinde hayatını kaybetti.
Genç kızın cenazesi, öğle vakti köydeki camide kılınacak cenaze namazının ardından buradaki mezarlıkta toprağa verilecek.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın, cenaze törenine katılacağı öğrenildi.