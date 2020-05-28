Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne "sosyete damat" cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim?
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Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne "sosyete damat" cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirdiği bir konuşmasında, "Sizde sosyete damat çok" ifadelerini kullanmıştı. Albayrak bu sözlere, "Kendi imkanlarıyla köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim, yoksa 7 sülalesi, dedesi, babası devletin her imkanını kullanan mı?" şeklinde cevap verdi.

28.05.2020 08:14 | Son Güncelleme: 28.05.2020 08:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirdiği bir konuşmasında "Sizde sosyete damat çok. Tavsiyemiz, bu kuru sıkıcıyı gönderin, yerine epeydir reklamını yaptığınız havacıyı getirin. Belki biraz daha idare edersiniz. Zira bu damat, 72 yılda yapılan ithalatın beş katının son 17 yılda yapıldığını bile bilmiyor." demişti.

Öztrak'ın bu paylaşımları sonrasında sosyal medyada, Faik Öztrak'ın 2001 ekonomik krizinde dönemin BDDK Başkan yardımcısı olduğuna dikkat çekilmişti.

"KÖYDEN GELİP 2 EVLADINI OKUTAN BABANIN OĞLU OLARAK BEN Mİ SOSYETEYİM?"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın sosyete ifadelerine TRT'den yanıt verdi. Albayrak "Kendi imkanlarıyla köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim, yoksa 7 sülalesi, dedesi, babası, amcası devletin her imkanını kullanan mı?" dedi.

Bakan Albayrak'tan CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı: Köyden gelip 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim?

Politika Manşet

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