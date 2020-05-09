Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kendisine destek veren MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti. Bakan Albayrak mesajında "Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kendisine destek veren MHP lideri Bahçeli için teşekkür paylaşımı yaptı.

Bakan Albayrak, Bahçeli'nin destek mesajını "Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım." şeklinde yanıtladı.

BAHÇELİ, "BAŞARILI BULUYORUZ" DEMİŞTİ

Bahçeli, ekonomi yönetimine destek mesajında "IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak'a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş'in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar." ifadelerini kullanmıştı.