Bakan Albayrak, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı
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Bakan Albayrak, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde andı.

Bakan Albayrak, şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı
07.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:32

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde andı.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk edebiyatına öncülük eden ve davalarını sanatla yoğuran iki usta edebiyatçımız Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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