Bakan Albayrak:  Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü

02.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:07

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Kamu bankalarımızda esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizleri, artık yeni yıl itibariyle yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düştü" dedi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Konferans Salonu'nda, 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor programı kapsamında 'Çanakkale İş Dünyası Buluşması' toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vakıfbank Genel Müdürü Abi Serdar Üstünsalih, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, ÇTSO Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, banka müdürleri ve iş insanları katıldı.

Kaynak: DHA