Bakan Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılıyor iddiası
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Bakan Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılıyor iddiası

09.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:43

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından siyaset kulisleri hareketlendi. İddiaya göre yeni Kabine çarşamba günü açıklanacak ve Hazine ve Maliye Bakanlığı birbirinden ayrılacak. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın da ikiye ayrılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Bu açıklama sonrası herkes yeni Kabine'de nasıl bir değişiklik yapılacağına kilitlendi. Kulislere yansıyan bilgilere göre yeni Kabine Çarşamba günü ilen edilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İKİYE AYRILIYOR

Independent Türkçe'nin ulaştığı kaynaklar, bazı bakanlıklarda birleşme ve ayrılma kararnamesi hazırlandığından kabine değişikliği çarşamba gününe kalacağını bildirdi. Kaynaklara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı birbirinden ayrılıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan, "Dış Ticaret Kurumu" Hazine Bakanlığı bünyesine katılacak.

İKİ BAKANLIK DAHA İKİYE AYRILACAK

Ayrılması beklenen bir diğer bakanlık ise Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bakanlık Kültür ve Turizm olarak ikiye ayrılacak. Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ikiye ayrılacağı gelen haberler arasında.

KABİNE ÇARŞAMBA GÜNÜ İLAN EDİLECEK

Çarşamba günü kararnamelerin hazır olması ve değişikliklerin tamamlanması ile birlikte yeni kabine kamuoyuna ilan edilecek. Yeni kabinede Berat Albayrak'a hiç bir görev verilmeyeceği ifade edilirken, Turizm Bakanlığı için ise Menderes Türel ismine sıcak bakıldığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından geçtiğimiz Pazar günü istifa ettiğine yönelik paylaşım yapıldı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı. Bu istifa paylaşımı sonrası İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Bakan Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılıyor iddiası

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