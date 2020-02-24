Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı
Haberler » Güncel » Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı - Haber

Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

24.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:44
Bakan Albayrak İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörünün annesinin cenaze törenine katıldı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/  İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri 'ın annesi  için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın annesi Ayşe Aydın tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ayşe Aydın için bugün öğlen vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda akademisyen katıldı. Törende taziyeleri Prof. Dr. Nuri Aydın ve eşi Yaşar Andelib Aydın kabul etti.  Cenaze namazının kılınmasının ardından Ayşe Aydın'ın cenazesi Zeytinburnu'nda Kozlu mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler