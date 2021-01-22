Bakan Akar, Sakarya'da 1. Ana Bakım Fabrikası'nda incelemede bulundu
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Bakan Akar, Sakarya'da 1. Ana Bakım Fabrikası'nda incelemede bulundu

22.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:27
Bakan Akar, Sakarya'da 1. Ana Bakım Fabrikası'nda incelemede bulundu

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya'ya geldi. Arifiye ilçesinde bulunan Altay tankını üretmek için BMC'nin kiraladığı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Akar, yetkililer ile bir araya geldi. Bakan Akar, Altay tankının seri üretimi için gelinen son durum hakkında bilgiler aldı. Polis ekipleri ise fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.


Bakan Akar, Sakarya'da 1. Ana Bakım Fabrikası'nda incelemede bulundu
Bakan Akar, Sakarya'da 1. Ana Bakım Fabrikası'nda incelemede bulundu
Bakan Akar, Sakarya'da 1. Ana Bakım Fabrikası'nda incelemede bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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