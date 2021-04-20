Bakan Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı ve ABD Büyükelçisi ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Oramiral Robert Burke ve ABD Büyükelçisi David M. Satterfield'i kabul etti. Görüşmede Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı