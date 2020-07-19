Bakan Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim ile görüştü Katar'a ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi.

Katar'a ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar'a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA