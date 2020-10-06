Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
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Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

06.10.2020 18:18 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:58
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da bir araya geldi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Wallace onuruna düzenlenen askeri törenin ardından iki Bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere'nin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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