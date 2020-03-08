Bakan Akar'ın eşi Şule Akar'dan Anıtkabir'e ziyaret
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Bakan Akar'ın eşi Şule Akar'dan Anıtkabir'e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

08.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:30
Bakan Akar'ın eşi Şule Akar'dan Anıtkabir'e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, beraberinde Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve personelin eşleri ile kadın subaylar ve şehit yakınlarıyla Aslanlı Yol'dan yürüdükten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti.

Mozoleye çelenk bırakan Şule Akar ve heyet saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şule Akar, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Akar, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Aziz Atatürk, Milli Savunma Bakanlığı mensuplarının eşleri ve kadın askerlerimiz adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde huzuruna çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle egemenlik ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm dualarımız ve gayretlerimiz; vatanımızın, milletimizin birliği ve dirliği içindir. Aziz Atam, bir ülkenin güçlü ve etkin olabilmesinin şartlarından birinin de kadınların her alanda daha fazla katılımcı olmasına bağlı olduğunun bilincindeyiz. Asil milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için ortaya koyduğunuz fikirler ve uygulamalar ile önemli kazanımlar elde eden Türk kadınları, bu kazanımlar neticesinde bugün hayatın her alanında ülkemizin gurur duyduğu başarılarla kendilerinden söz ettirmektedir. Tarihimizden ve kültürel değerlerimizden edindiğimiz milli şuurla bu başarılarımız artarak devam edecektir. Ülkemizin hassas bir süreçten geçtiği bu dönemde ve Milli Egemenliğimizin yüzüncü yılında Türk kadını, dün olduğu gibi bugün de sabrı, feraseti, fedakarlığı ve vakur duruşuyla üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirme azim ve kararlılığındadır. Ruhun şad olsun."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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