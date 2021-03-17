Son Dakika | Akar, Gambiya Savunma Bakanı Faye ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gambiya Savunma Bakanı Şeyh Ömer Faye ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gambiya Savunma Bakanı Şeyh Ömer Faye ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Faye'yi Bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Akar ve Faye, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Yankuba Drammeh de katıldı.

Afrika çerçevesinde ikili, bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde, Milli Savunma Bakanı Akar, dost ve kardeş Gambiya ile askeri eğitim ve iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ile Gambiya Savunma Bakanı Faye tarafından iki ülke arasında güncellenen Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer