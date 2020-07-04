Bakan Akar'dan Libya mesajı: Sonuna kadar burada olmaya devam edeceğiz (3) MALTA TÜRK ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'daki ziyaretlerinin ardından geldiği Malta'nın başkenti Valetta'da temaslarına devam etti.

MALTA TÜRK ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'daki ziyaretlerinin ardından geldiği Malta'nın başkenti Valetta'da temaslarına devam etti. Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'ni ziyaret edip Büyükelçi Kerem Ahmet Kıratlı ile görüşen Bakan Akar ve Orgeneral Güler daha sonra Malta Türk Şehitliği'ne gitti. Anıta çelenk, mezarlara karanfil bırakan Bakan Akar, Şehitlik Özel Defteri'ni de imzaladı.

Kaynak: DHA