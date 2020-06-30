Bakan Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile görüştü MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulmuştur" denildi.

Kaynak: DHA