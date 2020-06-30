Bakan Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
30.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:52
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO ile ikili savunma ve güvenlik konuları üzerinde durulmuştur" denildi.
Kaynak: DHA